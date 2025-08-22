Ценности
Анна Семенович в купальнике с глубоким декольте снялась крупным планом

Певица Анна Семенович в купальнике с глубоким декольте снялась крупным планом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ann_semenovich

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович снялась крупным планом в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,1 миллиона подписчиков.

45-летняя певица позировала перед камерой в бордовом купальнике с глубоким декольте, которое подчеркивало ее фигуру. При этом звезда поддерживала грудь рукой.

Семенович распустила влажные от воды светлые волосы и отказалась от макияжа. Образ завершили солнцезащитные очки.

В июле Анна Семенович в халате показала лицо без макияжа. Исполнительница была запечатлена на видео в зеленом изделии с растительным принтом и уложенными в низкий хвост волосами.

