13:51, 27 августа 2025Экономика

Стало известно о возможном крахе одного из ключевых подрядчиков «Роскосмоса»

Платон Щукин
Фото: Иван Тимошенко / РИА Новости

Финансовое состояние Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», одного из ключевых подрядчиков «Роскосмоса», близко к критическому, у компании многомиллионные долги, а проценты по кредитам съедают бюджет, так что речь идет о возможном крахе. Об этом со ссылкой на обращение гендиректора РКК Игоря Мальцева к сотрудникам, размещенное на внутреннем сайте, пишет «Газета.Ру».

Он поздравил работников предприятия с его 79-летием, а затем сразу же указал, что пустые лозунги ситуацию не спасут. По словам Мальцева, задел, созданный его основателями в советское время, «на сегодняшний день проеден», «по всем основным проектам обещания оказались несбыточными, все сроки сорваны».

Многие производственные процессы в корпорации неэффективны, подчеркнул Мальцев, значительная часть коллектива не имеет мотивации и чувства общей ответственности, так что спасение компании станет чем-то «из области чуда». Проблемы связаны с невозможностью нормально функционировать и платить зарплату, «не говоря уже о создании изделий».

Гендиректор призвал неравнодушных работников «сражаться за предприятие» и честно ответить на вопрос, готов ли он работать на результат. «Мы должны сделать все, что возможно, а все, что невозможно, сделает за нас Бог!» — заключил Мальцев, попросив не врать самим себе и другим о положении дел, убеждая, что все хорошо.

На пост гендиректора РКК «Энергия» Мальцев, с 2022 года возглавлявший Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени Пилюгина (НПЦАП), был назначен в мае. Он сменил на этом посту Сергея Романова, который временно руководил корпорацией после ухода из нее в апреле Игоря Озара, отработавшего там пять лет.

Сам Озар, как утверждают СМИ, в ближайшее время сменит Михаила Ненюкова на посту генерального директора «Северной верфи», одного из главных активов Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

РКК «Энергия» является основным российским разработчиком ракет-носителей, спутников, автоматических межпланетных станций, пилотируемых космических кораблей, пилотируемых орбитальных станций и их модулей. В том числе структура занимается пилотируемыми кораблями «Союз» и беспилотными грузовыми кораблями «Прогресс».

    Все новости