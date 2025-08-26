Гендиректор одной из главных российских верфей уйдет в отставку

РБК сообщил о скором уходе в отставку генерального директора «Северной верфи»

В ближайшее время генеральный директор «Северной верфи» Михаиз Ненюков досрочно уйдет в отставку, чтобы, вероятно, перейти на работу в структуры Минобороны России. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

Предприятие является одним из главных активов Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). На место Ненюкова, по данным издания, может прийти бывший руководитель ракетно-космической корпорации «Энергия» Игорь Озар.

Ранее Ненюков возглавлял Тверской вагоностроительный завод (2009-2013 годы), потом работал на Каменск-Уральском металлургическом заводе, в «Роснано» и «Калашникове». На нынешнее место он пришел полтора года назад — в феврале 2024-го.

Озар покинул РКК «Энергия» в апреле этого года, проработав там почти пять лет. До этого он с конца 1990-х годов работал в компании «Сухой, причем с 2011 года — генеральным директором.

