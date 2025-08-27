Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:27, 27 августа 2025Мир

Главу МАГАТЭ взяли под охрану из-за угроз Ирана

WSJ: Спецслужбы Австрии взяли под охрану главу МАГАТЭ Гросси из-за угроз Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Reuters

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси находится под круглосуточной охраной элитного подразделения спецслужб Австрии Cobra из-за якобы угрозы ему со стороны Ирана. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Известно, что Гросси находится под круглосуточной охраной уже несколько недель. В публикации уточняется, что к этому подтолкнула «конкретная иранская угроза».

Материалы по теме:
Обогащенный Иран Чем для США обернется война с Ираном
Обогащенный ИранЧем для США обернется война с Ираном
9 января 2020
Украина, беспорядки и один довольный слон. Непростой 2022 год — на лучших снимках фотографов Reuters
Украина, беспорядки и один довольный слон.Непростой 2022 год — на лучших снимках фотографов Reuters
15 декабря 2022

«Элитное подразделение австрийских спецслужб взяло под охрану Гросси после того, как разведка страны получила информацию об угрозе главе Международного агентства по атомной энергии от третьей стороны», — пишет WSJ.

В материале подчеркнуто, что австрийские власти действовали согласно разведывательным данным, которые указывали на якобы конкретную угрозу Гросси, исходящую от лиц, связанных с Ираном.

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани отверг обвинения со стороны США в желании и планах ликвидировать Гросси. По его словам, Иран будет критиковать МАГАТЭ, но предположил, что любая угроза будет исходить от отдельных лиц и не будет отражать общее мнение правительства.

До этого Иран решил не допускать Гросси к своим ядерным объектам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это все чушь». Трамп прокомментировал заявления о нелегитимности Зеленского и высказался о конфликте на Украине

    В США объяснили решение Трампа отказаться от финансирования Украины

    Человеку впервые пересадили легкое свиньи

    Главу МАГАТЭ взяли под охрану из-за угроз Ирана

    Раскрыта роль арестованного украинца в подрыве «Северных потоков»

    Раскрыта тактика наемников ВСУ при боях под Красноармейском

    Женщина расправилась с мужем при помощи кислоты

    Папарацци сняли Селену Гомес в купальнике на яхте

    Женщина после 18 лет брака нашла отвратительную переписку мужа с чат-ботом

    На Западе предсказали совершение Россией очередного дипломатического переворота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости