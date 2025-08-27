Главу МАГАТЭ взяли под охрану из-за угроз Ирана

WSJ: Спецслужбы Австрии взяли под охрану главу МАГАТЭ Гросси из-за угроз Ирана

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси находится под круглосуточной охраной элитного подразделения спецслужб Австрии Cobra из-за якобы угрозы ему со стороны Ирана. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Известно, что Гросси находится под круглосуточной охраной уже несколько недель. В публикации уточняется, что к этому подтолкнула «конкретная иранская угроза».

«Элитное подразделение австрийских спецслужб взяло под охрану Гросси после того, как разведка страны получила информацию об угрозе главе Международного агентства по атомной энергии от третьей стороны», — пишет WSJ.

В материале подчеркнуто, что австрийские власти действовали согласно разведывательным данным, которые указывали на якобы конкретную угрозу Гросси, исходящую от лиц, связанных с Ираном.

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани отверг обвинения со стороны США в желании и планах ликвидировать Гросси. По его словам, Иран будет критиковать МАГАТЭ, но предположил, что любая угроза будет исходить от отдельных лиц и не будет отражать общее мнение правительства.

До этого Иран решил не допускать Гросси к своим ядерным объектам.