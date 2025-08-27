«Калашников» запустит производство дронов «Архангела»

«Калашников» запустит производство FPV-дронов от народного ВПК

«Калашников» запустит производство дронов-камикадзе, разработанных «народным военно-промышленным комплексом» (ВПК). Об этом сообщили в концерне.

«Концерн "Калашников" объединяет усилия с разработчиком FPV-дронов ООО "Архангел" для запуска в производство на мощностях концерна дронов, крайне востребованных в зоне проведения специальной военной операции (СВО)», — говорится в сообщении.

В рамках подписанного меморандума «Архангел» будет отбирать лучшие конструкции народного ВПК и проводить их испытания в зоне СВО, а «Калашников» обеспечит их выпуск.

Кроме того, концерн совместно с «Архангелом» планирует подготовить операторов дронов, а также инструкторский состав.

Ранее гендиректор «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что российский дрон-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» («КВН»), которым управляют по оптоволокну, — это состоявшийся продукт. Концерн подписал стратегическое соглашение с производителем «КВН».