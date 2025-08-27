Мир
17:34, 27 августа 2025Мир

Макрона уличили в запугивании французов русскими людоедами

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон запугивает граждан «русскими людоедами» ради сохранения власти. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в беседе с «Известиями».

«Он внушает нам, что у французских ворот якобы оказались людоеды-русские, хищники, которые очень хотят нас "съесть"», — отметил политик.

Филиппо подчеркнул, что такая драматизация со стороны Макрона не случайна. По его словам, французы недовольны главой государства, который «полностью дискредитирован всем происходящим». Политик добавил, что французское руководство попытается «свалить всю вину» за свои ошибки на Россию.

Ранее Макрон назвал президента России Владимира Путина «хищником» у ворот Европы.

