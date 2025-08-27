Силовые структуры
15:39, 27 августа 2025Силовые структуры

Молодой россиянин услышал запрещенное в разговоре друзей и напал на них с ножом

В Петербурге задержан юноша, изрезавший ножом двух друзей в сквере
Анна Габай

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержан 18-летний юноша, который услышал что-то запрещенное в разговоре двух молодых людей и из-за этого напал на них с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Фигурантом оказался неработающий молодой человек. В отношении него составлен протокол. Он помещен в камеру. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным канала, ЧП произошло вечером 26 августе в сквере у дома №10 на Пушкинской улице. Там на скамейке сидели молодые люди. В какой-то момент один из них вскочил, достал нож и напал на друзей. Один из пострадавших упал на землю. Злоумышленник избил его ногами. Потерпевшие были госпитализированы. Врачи диагностировали у них непроникающую колото-резаную рану груди и резаную рану груди. Один из них после оказания помощи был отпущен. О состоянии второго пока информации нет.

Ранее сообщалось, что в Металлострое (входит в состав Санкт-Петербурга) неадекватный мужчина с ножом напал на сантехника.

