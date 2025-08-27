Мощный пожар после попадания дрона ВСУ в российский многоквартирный дом сняли на видео

Появились кадры пожара в многоквартирном доме Ростова-на-Дону после атаки ВСУ

В сети появились кадры мощного пожара в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, куда попал беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, как полыхает крыша четырехэтажного здания. Звуков взрывов на ролике не слышно.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на среду, 27 августа. Беспилотники сбили в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах. Один из них попал в четырехэтажку в Ростове-на-Дону, там начался пожар. Сообщалось, что люди эвакуировались из дома без одежды, никто не пострадал.

По данным Минобороны, над Ростовской областью за ночь сбили 15 летательных аппаратов. Помимо этого, под удар попала Орловская, Белгородская, Брянская и Курская области.