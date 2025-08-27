«Люди выбегали из квартир без одежды». В Ростове-на-Дону беспилотник упал на крышу дома и взорвался, начался пожар

ТАСС: В Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА повреждены минимум семь домов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 27 августа атаковали Ростовскую область. Как рассказал врио главы региона Юрий Слюсарь, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах.

В Ростове-на-Дону из-падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в 4-этажном многоквартирном доме в переулке Халтуринский Юрий Слюсарь врио губернатора Ростовской области

Чиновник отметил, что на место прибыли оперативные службы. Позднее он также выехал к месту пожара.

Люди выбегали из квартир без одежды

Канал Mash сообщал, что в Ростове-на-Дону беспилотник врезался в крышу жилого дома. Инцидент произошел около 23:20 по московскому времени.

БПЛА врезался в четырехэтажное здание. Люди выбегали из квартир без одежды Mash

Дорогу оцепили сотрудники правоохранительных органов, в городе звучали сирены воздушной тревоги.

В результате атаки никто не пострадал

Слюсарь уточнил, что в результате атаки беспилотников в Ростове-на-Дону пострадавших нет.

Из дома эвакуировано 15 жильцов, им предложено поехать на ночь в пункт временного размещения, который развернут на базе школы 50. Главное, что никто из людей не пострадал Юрий Слюсарь врио губернатора Ростовской области

Крыша дома загорелась на площади 250 квадратных метров, огонь был локализован. Спустя несколько часов пожарные и медики завершили работу на месте происшествия. Утром комиссия приступит к оценке последствий.

Повреждения получили минимум семь домов

Из-за атаки беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону пострадали как минимум семь жилых домов, сообщил корреспондент ТАСС. Все поврежденные здания находятся в Халтуринском переулке.

Видны повреждения в семи зданиях — это жилые дома, трехэтажные. На проезжей части и тротуарах возле них валяются выбитые стекла и обломки ТАСС

На месте работают правоохранители. При себе у них переносные лаборатории. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало от атаки БПЛА.

Дроны также атаковали Белгородскую область

В ночь на 27 августа город Белгород также подвергся атаке беспилотника ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал.

В результате детонации беспилотника о дорожное полотно повреждено остекление в трех квартирах двух многоквартирных домов Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

В ночь на 24 августа украинский беспилотник попытался атаковать Курскую атомную электростанцию. Он был сбит средствами противовоздушной обороны, при падении дрон сдетонировал, что привело к повреждению трансформатора собственных нужд. Никто не пострадал.

