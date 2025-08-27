В Ростовской области раскрыли подробности пожара на крыше дома после атаки беспилотника

Слюсарь: В Ростове-на-Дону из-за пожара после атаки дрона никто не пострадал

В Ростове-на-Дону из-за пожара на крыше четырехэтажного дома после атаки дрона никто не пострадал. Подробности раскрыл врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он сообщил, что выехал на место происшествия. Крыша дома загорелась на площади 250 квадратных метров, огонь локализован.

«Из дома эвакуировано 15 жильцов, им предложено поехать на ночь в пункт временного размещения, который развернут на базе школы 50. Главное, что никто из людей не пострадал», — рассказал чиновник. Он также добавил, что утром комиссия начнет оценку ущерба, нанесенного имуществу.

Ранее Слюсарь сообщил, что в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районе. В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше многоквартирного четырехэтажного дома.

