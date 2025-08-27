Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 26 беспилотников ВСУ над пятью регионами России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 27 августа, выпустили по России почти три десятка беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 26 летательных аппаратов. Больше всего — 15 — сбили над Ростовской областью.

Еще 4 летательных аппарата перехватили над Орловской областью, 3 — над Белгородской областью, по 2 — над Брянской и Курской областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

В ночь на 26 августа ВСУ ударили по 15 регионам России. Под удар попали Брянская, Ростовская, Белгородская, Орловская, Тульская, Калужская и Курская области. Беспилотники также сбили над Черным морем.