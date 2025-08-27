Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:38, 27 августа 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 26 беспилотников ВСУ над пятью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 27 августа, выпустили по России почти три десятка беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 26 летательных аппаратов. Больше всего — 15 — сбили над Ростовской областью.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Еще 4 летательных аппарата перехватили над Орловской областью, 3 — над Белгородской областью, по 2 — над Брянской и Курской областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

В ночь на 26 августа ВСУ ударили по 15 регионам России. Под удар попали Брянская, Ростовская, Белгородская, Орловская, Тульская, Калужская и Курская области. Беспилотники также сбили над Черным морем.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Момент попадания дрона ВСУ в многоквартирный дом Ростова-на-Дону сняли на видео

    США ввели 50-процентные пошлины против страны БРИКС

    В МЧС Киргизии допустили увеличение числа погибших на пике Победы

    Нуждающийся в помощи «АвтоВАЗ» задумал собирать автомобили в Киргизии

    71-летняя Любовь Успенская показала видео в бикини

    Складной iPhone получит устаревшую технологию

    Польские пограничники заставили украинцев раздеться до трусов

    В Евросоюзе раскрыли срок начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

    В МИД России обвинили ВСУ в применении боеприпасов с «негуманными осколками»

    В российском регионе из-за ливней на автодорогу сошел сель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости