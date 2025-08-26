Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:53, 26 августа 2025Россия

ВСУ за ночь ударили по 15 регионам России

Минобороны: Силы ПВО сбили 43 беспилотника ВСУ над 15 регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 26 августа, атаковали с помощью беспилотников 15 регионов России. Подробности о ночных ударах Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытки атаки были предприняты с 00:00 до 6:10 по московскому времени. За это время силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 43 беспилотника ВСУ над 15 регионами России.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Больше всего дронов — по 6 — сбили над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями. Еще 5 перехвачены над Волгоградской областью, 4 — над Брянской областью, 3 — над Орловской и Псковской областями, 2 – над Белгородской и Курской областями, 1 – над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями.

За четыре часа вечером 25 августа ВСУ атаковали регионы России с помощью 37 дронов. Под удар попали Брянская, Ростовская, Белгородская, Орловская, Тульская, Калужская и Курская области. Беспилотники также сбили над Черным морем.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтяной бизнесмен разбился на элитной Aston Martin в Москве. Его имя связывают еще с двумя смертями

    Уничтожение дрона ВСУ над Нижегородской областью попало на видео

    В Европе захотели запретить передвижение российских дипломатов

    Мужчины и женщины вспомнили о сильно удививших их фетишах

    Россиянам перечислили востребованные специальности

    Россияне устремились в три города

    В Великобритании заявили о риске революции

    Опубликованы кадры с места смерти нефтяного бизнесмена за рулем спорткара в Москве

    В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты

    Главу патриотического объединения российского региона поймали на злоупотреблениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости