ВСУ за ночь ударили по 15 регионам России

Минобороны: Силы ПВО сбили 43 беспилотника ВСУ над 15 регионами России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 26 августа, атаковали с помощью беспилотников 15 регионов России. Подробности о ночных ударах Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытки атаки были предприняты с 00:00 до 6:10 по московскому времени. За это время силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 43 беспилотника ВСУ над 15 регионами России.

Больше всего дронов — по 6 — сбили над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями. Еще 5 перехвачены над Волгоградской областью, 4 — над Брянской областью, 3 — над Орловской и Псковской областями, 2 – над Белгородской и Курской областями, 1 – над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями.

За четыре часа вечером 25 августа ВСУ атаковали регионы России с помощью 37 дронов. Под удар попали Брянская, Ростовская, Белгородская, Орловская, Тульская, Калужская и Курская области. Беспилотники также сбили над Черным морем.