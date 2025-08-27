На Украине признали продвижение российских войск на запорожском направлении

Старший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс признал продвижение российских войск на запорожском направлении. Его слова приводит «Страна.ua».

Речь идет о населенном пункте Степногорск. По информации военного, ВС РФ заняли позиции в южной и юго-западной части. На данный момент неизвестно, идет ли речь об отдельных группах или о закреплении подразделений на позициях.

Ранее стало известно, что российские войска в результате успешных боевых действий в Серебрянском лесничестве взяли в клещи подразделения 119-й бригады территориальной обороны (ТрО) Вооруженных сил Украины.