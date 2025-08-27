Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:35, 27 августа 2025Бывший СССР

На Украине признали продвижение российских войск на запорожском направлении

Лейтенант ВСУ Алекс признал продвижение ВС РФ на запорожском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Старший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс признал продвижение российских войск на запорожском направлении. Его слова приводит «Страна.ua».

Речь идет о населенном пункте Степногорск. По информации военного, ВС РФ заняли позиции в южной и юго-западной части. На данный момент неизвестно, идет ли речь об отдельных группах или о закреплении подразделений на позициях.

Ранее стало известно, что российские войска в результате успешных боевых действий в Серебрянском лесничестве взяли в клещи подразделения 119-й бригады территориальной обороны (ТрО) Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Люди выбегали из квартир без одежды». В Ростове-на-Дону беспилотник упал на крышу дома и взорвался, начался пожар

    На Украине признали продвижение российских войск на запорожском направлении

    Россиянку приговорили к пяти годам колонии за оправдание терроризма

    Загадочный сигнал из космоса удивил ученых

    Стало известно об участии французского полковника в операциях против России

    Слюсарь рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

    Экс-наемник ВСУ рассказал о подготовке перед отправкой на фронт

    Раскрыта сумма долга Инстасамки в России

    Россиянам дали совет по подготовке к сезону вирусов

    Военный из России описал борьбу с боевиками-беспредельщиками в ЦАР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости