Российские войска взяли в клещи подразделения ВСУ в Серебрянском лесничестве

РИА: ВС РФ взяли в клещи бойцов 119-й бригады ТрО ВСУ в Серебрянском лесничестве

Российские войска в результате успешных боевых действий в Серебрянском лесничестве взяли в клещи подразделения 119-й бригады территориальной обороны (ТрО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости.

«Войска Западной группировки сейчас продвинулись в направлении реки Северский Донец, замыкая окружение остатков находящейся там 119-й бригады теробороны ВСУ», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что подразделения ВСУ вынуждены отступать в направлении Ямполя и Северска.

Ранее Вооруженные силы России взяли группировку ВСУ в огневой мешок под Волчанском. Российские военные начали проводить зачистку лесной местности.