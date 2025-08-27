Экономика
07:48, 27 августа 2025Экономика

Очередное землетрясение произошло на Камчатке

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,2
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Фото: Global Look Press

Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Как следует из его данных, сейсмособытие произошло в 06:49 по московскому времени (местное время — 15:49). «Координаты: 50.6511 северной широты, 157.6915 восточной долготы... Магнитуда: 6,2», — говорится в данных мониторинга.

Эпицентр землетрясения располагался в 276 километрах от Петропаловска-Камчатского. Его очаг находился на глубине в 66,8 километра.

Вечером 26 августа землетрясение произошло в Дагестане. Его магнитуда составила 6,0.

