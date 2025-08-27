В Дагестане произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 6,0

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,0, которое произошло в районе Каспийского моря у побережья России.

Землетрясение произошло в 23:33 по московскому времени в 41 километре к северо-западу от Дербента. Очаг находился на глубине 12 километров. Пока не поступало информации о пострадавших или разрушениях.

Ранее у восточного побережья Камчатки зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,5. По информации ученых, это уже третьи подземные толчки в регионе силой магнитудой более 5,0 за последние два дня. Землетрясение произошло в понедельник, 25 августа, в 7:05 по московскому времени (16:05 местного времени). Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане, в 278 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 49,6 километра.