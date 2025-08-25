Экономика
08:47, 25 августа 2025Экономика

На Камчатке произошло мощное землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

У восточного побережья Камчатки зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала единой геофизической службы РАН.

По информации ученых, это уже третьи подземные толчки в регионе силой магнитудой более 5,0 за последние сутки. «Координаты: 50.6340 северной широты, 157.6586 восточной долготы», — поделились информацией сейсмологи. Землетрясение произошло в понедельник, 25 августа, в 7:05 по московскому времени (16:05 местного времени). Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане, в 278 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 49,6 километра.

Ранее сообщалось, что с вершины вулкана Крашенинникова сошел мощный лавовый поток, высота которого местами достигала 10 метров.

