На Камчатке с вулкана сошел мощный лавовый поток

На Камчатке вулкан Крашенинникова изверг мощный лавовый поток

На Камчатке извергся вулкан Крашенинникова. Кадрами его пробуждения делится Telegram-канал Mash.

С вершины сошел мощный лавовый поток. Местами его высота достигала 10 метров.

Просыпаться вулкан Крашенинникова начал 3 августа на фоне сильного землетрясения. Последнее его извержение произошло почти пять веков назад. Высота вулкана составляет менее двух километров, пепел от него поднялся на шесть километров над уровнем моря. Вскоре после землетрясения на полуострове началось извержение одного из самых активных вулканов мира, Ключевской сопки. Опасную активность на Камчатке проявляют также вулканы Мутновский и Камбальный.

О сейсмотолчках на Камчатке стало известно в ночь на 30 июля. Землетрясение магнитудой 8,7 стало самым сильным с 1952 года. После в Северо-Курильске прошли четыре волны цунами. В Японии, на Гавайях, в Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и КНР была объявлена угроза цунами.