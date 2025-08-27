Мир
22:58, 27 августа 2025Мир

Опрос немцев об Украине привел к неожиданным результатам

Welt: Большинство немцев считают, что Украине следует отказаться от территорий
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Более половины немцев считают, что Украине следует отказаться от претензий на территории ради установления мира. Неожиданные результаты опроса жителей Германии опубликовала немецкая газета Die Welt.

С данным утверждением согласились 52 процента опрошенных. Больше всего территориальные уступки со стороны Киева одобрили сторонники оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 72 процента.

Среди сторонников правящего Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) за отказ Киева от территорий выступили 43 процента.

Ранее исследование Harvard CAPS-Harris показало, что большинство опрошенных американцев одобряет мирные усилия президента США Дональда Трампа по Украине — 66 процентов. Кроме того, 52 процента заявили, что удовлетворены тем, как глава Белого дома ведет переговоры по этому вопросу.

