Опрос немцев об Украине привел к неожиданным результатам

Более половины немцев считают, что Украине следует отказаться от претензий на территории ради установления мира. Неожиданные результаты опроса жителей Германии опубликовала немецкая газета Die Welt.
С данным утверждением согласились 52 процента опрошенных. Больше всего территориальные уступки со стороны Киева одобрили сторонники оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 72 процента.
Среди сторонников правящего Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) за отказ Киева от территорий выступили 43 процента.
Ранее исследование Harvard CAPS-Harris показало, что большинство опрошенных американцев одобряет мирные усилия президента США Дональда Трампа по Украине — 66 процентов. Кроме того, 52 процента заявили, что удовлетворены тем, как глава Белого дома ведет переговоры по этому вопросу.