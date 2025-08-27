Welt: Большинство немцев считают, что Украине следует отказаться от территорий

Более половины немцев считают, что Украине следует отказаться от претензий на территории ради установления мира. Неожиданные результаты опроса жителей Германии опубликовала немецкая газета Die Welt.

С данным утверждением согласились 52 процента опрошенных. Больше всего территориальные уступки со стороны Киева одобрили сторонники оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 72 процента.

Среди сторонников правящего Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) за отказ Киева от территорий выступили 43 процента.

Ранее исследование Harvard CAPS-Harris показало, что большинство опрошенных американцев одобряет мирные усилия президента США Дональда Трампа по Украине — 66 процентов. Кроме того, 52 процента заявили, что удовлетворены тем, как глава Белого дома ведет переговоры по этому вопросу.