Силовые структуры
15:26, 27 августа 2025Силовые структуры

Отбывающий срок за взятки российский полицейский попался на другом преступлении

Суд добавил 2,5 года экс-замглавы полиции на Кубани Привалихину из-за гостайны
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд добавил 2,5 года колонии для бывшего замначальника полиции Краснодарского края Михаила Привалихина, осужденного за коррупцию в прошлом году. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Привалихина признали виновным в разглашении гостайны.

В июне 2024 года суд на Кубани приговорил его к 12 годам лишения свободы. По версии следствия, экс-замглавы местной полиции получил взяток на девять миллионов рублей от руководителя компании по оказанию ритуальных услуг, а за это пообещал ему покровительство и помощь с урегулированием конфликта с конкурентом.

Взятки передавались в виде денег, оплаты отпуска супруги бывшего полицейского, а также покупки охотничьего карабина «Браунинг БАР МК 3» и телефона IPhone.

