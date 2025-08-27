Экономика
15:29, 27 августа 2025Экономика

Пауков-ос нашли еще в одном российском регионе

Пауки-осы добрались до Воронежской области
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ronald Wilfred Jansen / Shutterstock / Fotodom

В Воронежской области обнаружили ядовитого паука-осу, или аргиопу Брюнниха. О распространении вида на еще один российский регион пишет издание «Блокнот».

Пауков-ос заметили в нескольких районах области. Очевидцы поделились фото в том числе из Семилукского, Репьевского, Кантемировского районов, а также из Воронежа и индустриального парка «Масловский».

Как правило, аргиопы Брюнниха часто встречаются в Европе, Азии, Северной Африке и на Азорских островах, однако на фоне глобального потепления вид начал распространяться и на северные территории. Пауков-ос уже заметили в Московской, Нижегородской, Владимирской и Тульской областях, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Представители этого вида ядовиты. Их укус не представляет серьезной опасности для взрослого человека, однако эксперты рекомендуют остерегаться пауков-ос аллергикам и детям.

Ранее профессор Руслан Бутовский заявил, что при благоприятных климатических условиях пауки-осы могут надолго закрепиться в центральной части России.

