Появились кадры уничтожения стрелявшего по домам в Красноармейске танка Leopard ВСУ

Российские войска с помощью дрона уничтожили стрелявший по жилым домам американский танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск). Кадры уничтожения бронемашины опубликовал в Telegram военный корреспондент Александр Коц.

«Вот и видео наказания "Леопарда" в Покровске. (...) Экипаж хвастал, как разрушает многоэтажки прямой наводкой, как благополучно прячется от наших беспилотчиков и уворачивается от дронов. Но сегодня слегка приуныл», — рассказал военкор.

Он добавил, что российские военные смогли определить местонахождение танка благодаря репортажу украинской прессы об экипаже бронемашины.

Ранее на видео попало уничтожение замаскированного танка Leopard под Купянском Харьковской области. Подбить боевую машину удалось при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» и FPV-дронов.