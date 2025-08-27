Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:17, 27 августа 2025Бывший СССР

Появились кадры уничтожения стрелявшего по домам в Красноармейске танка Leopard ВСУ

Военкор Коц показал кадры уничтожения танка Leopard ВСУ в Красноармейске
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Российские войска с помощью дрона уничтожили стрелявший по жилым домам американский танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск). Кадры уничтожения бронемашины опубликовал в Telegram военный корреспондент Александр Коц.

«Вот и видео наказания "Леопарда" в Покровске. (...) Экипаж хвастал, как разрушает многоэтажки прямой наводкой, как благополучно прячется от наших беспилотчиков и уворачивается от дронов. Но сегодня слегка приуныл», — рассказал военкор.

Он добавил, что российские военные смогли определить местонахождение танка благодаря репортажу украинской прессы об экипаже бронемашины.

Ранее на видео попало уничтожение замаскированного танка Leopard под Купянском Харьковской области. Подбить боевую машину удалось при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» и FPV-дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прямой выпад в адрес России». В Госдуме отреагировали на слова Алиева об СВО и «российском вторжении»

    Опровергнуты связанные с курением мифы о раке легких

    В российском городе батут с детьми перевернулся из-за урагана

    В Петербурге открыли главный проспект

    Туристы стали больше путешествовать по России

    Появились кадры уничтожения стрелявшего по домам в Красноармейске танка Leopard ВСУ

    В Lego назвали первое полугодие лучшим в истории

    Выявлено эффективное средство сжигания жира

    Информацию об участниках СВО оценили в 12 лет колонии

    Зумеры назвали любимые российские и советские фильмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости