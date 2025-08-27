Появились подробности о последней неделе жизни подростка после укуса насекомого в России

В Дагестане родители потребовали наказать не спасших их сына от укуса медиков

В Дагестане подростка шесть дней лечили от ушиба, а когда у него выявили заражение крови от укуса насекомого, спасти 15-летнего школьника уже не удалось. Родители потребовали наказать не спасших их сына медиков, сообщает Baza в своем Telegram.

По данным канала, семья впервые обратилась за помощью к врачам 19 августа. Мальчик жаловался на сильную боль в руке.

Медики скорой помощи предположили перелом и отвезли пациента в травмпункт для обследования. Однако, как утверждает Baza, в медицинском учреждении не работал аппарат рентгена. Тогда было принято решение отвезти подростка в Центральную районную больницу.

Со слов близких мальчика, когда диагноз не подтвердился, врачи поставили новый — сильный ушиб — и назначили компрессы, которые не помогали. Родственники рассказали, что подростку каждый день вызывали скорую, но его не госпитализировали, а только делали обезболивающие уколы.

25 августа школьника решили отвезти на обследование в Ставрополь. При новом обследовании врачи заметили у мальчика сильное нагноение и предположили, что это результат укуса насекомого. Ему назначили операцию. Однако спасти подростка не удалось, так как спустя неделю у него развился сепсис, отмечает канал.

По факту произошедшего прокуратура Дагестана начала проверку. Родители мальчика потребовали привлечь к ответственности медиков, не заметивших укус.

