11:00, 27 августа 2025Россия

В России подросток не выжил после отказа в госпитализации за деньги

В Дагестане подросток не выжил, медики просили у него деньги за госпитализацию
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Дагестане подросток не выжил после отказа в госпитализации за деньги. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КБР КЧР ОСЕТИЯ».

Мальчика укусило неустановленное насекомое. В травмпункте у него заподозрили перелом, отправив подростка в центральную районную больницу. К тому времени боль не прошла, обезболивающие не помогали. Медики попросили денег, и не получив их, отказали ребенку в госпитализации, утверждает канал.

Через семь дней у мальчика началось заражений крови, его не спасли. Родственники школьника потребовали возбудить уголовное дело и наказать виновных в случившемся.

Ранее в Волгоградской области дважды отказали в госпитализации участнику специальной военной операции. Жена военнослужащего обвинила врачей в халатности, она уже написала обращение в органы прокуратуры.

