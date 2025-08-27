Пожелавшая заработать на смерти бойца СВО российская школьница объяснилась

Подъем: Пожелавшая заработать на смерти бойца СВО школьница извинилась

Пожелавшая заработать на смерти бойца специальной военной операции (СВО) на Украине российская школьница извинилась. Ее комментарий публикует издание «Подъем» в своем Telegram.

Россиянка объяснила, что повторила слова за подругами, с которыми познакомилась в популярной онлайн-игре.

«Я очень сильно извиняюсь за эти слова, мне очень стыдно. У меня есть игра Roblox, где у меня есть подружки, и они все так говорят. Мне мама удалила эту игру, я наказана на неделю теперь. Я больше не выйду гулять, я буду сидеть без телефона, без ничего, на неделю», — заявила школьница.

Ранее сообщалось, что школьница во время стрима с матерью в соцсетях со смехом заявила, что хочет познакомиться с военнослужащим, а затем, в случае если он не вернется с фронта, присвоить себе все выплаты. В ответ мать пообещала ей «оторвать голову».