Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:33, 27 августа 2025Россия

Пожелавшая заработать на смерти бойца СВО российская школьница объяснилась

Подъем: Пожелавшая заработать на смерти бойца СВО школьница извинилась
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Мать школьницы, кадр со стрима

Мать школьницы, кадр со стрима. Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Пожелавшая заработать на смерти бойца специальной военной операции (СВО) на Украине российская школьница извинилась. Ее комментарий публикует издание «Подъем» в своем Telegram.

Россиянка объяснила, что повторила слова за подругами, с которыми познакомилась в популярной онлайн-игре.

«Я очень сильно извиняюсь за эти слова, мне очень стыдно. У меня есть игра Roblox, где у меня есть подружки, и они все так говорят. Мне мама удалила эту игру, я наказана на неделю теперь. Я больше не выйду гулять, я буду сидеть без телефона, без ничего, на неделю», — заявила школьница.

Ранее сообщалось, что школьница во время стрима с матерью в соцсетях со смехом заявила, что хочет познакомиться с военнослужащим, а затем, в случае если он не вернется с фронта, присвоить себе все выплаты. В ответ мать пообещала ей «оторвать голову».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прямой выпад в адрес России». В Госдуме отреагировали на слова Алиева об СВО и «российском вторжении»

    Открыт действенный способ борьбы с лейкемией

    «Крылья Советов» победили «Динамо» в серии пенальти в Кубке России

    «Радиостанция Судного дня» впервые передала новое загадочное слово

    Друг Дроздова прокомментировал сообщения о бросивших телеведущего дочерях

    Назван лучший город для молодежи

    В «Айдаре» назвали причины разрешения на выезд с Украины мужчинам до 22 лет

    ВСУ перебросили колумбийских наемников в Днепропетровскую область

    В Госдуме объяснили слова Алиева о «российском вторжении» на Украину

    Дерматолог развеяла распространенный миф о причине появления прыщей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости