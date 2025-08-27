Российская школьница захотела заработать на смерти бойца СВО

Новосибирская школьница заявила, что хочет заработать на смерти бойца СВО

В Новосибирской области школьница во время стрима с матерью заявила, что хочет заработать на смерти бойца специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Как выяснило издание, юная россиянка мечтает познакомиться с военнослужащим, а затем в случае его гибели присвоить себе все выплаты.

О своей идее девочка со смехом рассказала родительнице. В ответ женщина удивилась и пообещала ей «оторвать голову». Комментаторов стрима также возмутила фраза несовершеннолетней.

