Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:49, 27 августа 2025Россия

Российская школьница захотела заработать на смерти бойца СВО

Новосибирская школьница заявила, что хочет заработать на смерти бойца СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Новосибирской области школьница во время стрима с матерью заявила, что хочет заработать на смерти бойца специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Как выяснило издание, юная россиянка мечтает познакомиться с военнослужащим, а затем в случае его гибели присвоить себе все выплаты.

О своей идее девочка со смехом рассказала родительнице. В ответ женщина удивилась и пообещала ей «оторвать голову». Комментаторов стрима также возмутила фраза несовершеннолетней.

До этого стало известно, что в Алапаевске Свердловской области школьница забеременела от майора полиции. Мужчина спешно отправился на СВО после начала расследования. Адвокаты ученицы утверждали, что расследование велось по более мягкой, чем следовало, статье.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев пригрозил соседней стране

    В Кремле высказались о роли Трампа в урегулировании конфликта на Украине

    Появились подробности по делу мэра российского города

    Раскрыта цена роскошного помолвочного кольца Тейлор Свифт

    В США похвалили Мерца за слова о невозможности сохранения социального государства

    Российская школьница захотела заработать на смерти бойца СВО

    Канада захотела усилить военное сотрудничество с ЕС и Украиной

    Россиянин провел неделю в море на бочке из-за ее содержимого

    Два пенсионера попытались обмануть российского депутата на 300 тысяч долларов

    Раскрыто состояние альпинистки Наговициной по результатам видеосъемки с воздуха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости