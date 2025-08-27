Силовые структуры
Против экс-замглавы Минобороны Иванова возбудили еще одно дело

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Следователи возбудили новое уголовное дело по факту незаконного хранения оружия бывшим заместителем министра обороны Тимуром Ивановым. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах подчеркнул, что новое обвинение экс-замглавы Минобороны официально пока не предъявили. Однако известно, что ранее он давал показания по этому факту. В отношении Иванова возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

По словам информатора, Иванов незаконно хранил два переделанных самозарядных карабина «Кедр», револьвер, дуэльный пистолет и переделанный автоматический пистолет Стечкин (АПС), которые изъяли в его доме во время следственных действий.

1 июля Московский городской суд приговорил экс-замглавы Минобороны к 13 годам лишения свободы.

Иванова взяли под стражу прошлой весной по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сумму которой оценили в 1,185 миллиарда рублей. Его обвинили в причастности к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году и растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы.

