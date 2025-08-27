Путин указами сделал гвардейскими два воинских соединения

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» двум воинским подразделениям, которые ведут боевые действия в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Гвардейскими стали 30-я артиллерийская бригада и 6-й инженерно-саперный полк. Почетное наименование воинским соединениям присвоили за массовый героизм и отвагу, проявленные в боевых действиях по защите страны.

В июле почетное наименование «гвардейский» Путин присвоил 1488-му зенитному ракетному Краснознаменному полку и 227-й артиллерийской бригаде.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I и формально прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.