04:17, 27 августа 2025

Раскрыта тактика наемников ВСУ при боях под Красноармейском

РИАН: Наемники под Красноармейском отступают первыми и бросают военных ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ходе боев под Красноармейском наемники выработали тактику, которой в дальнейшем придерживались — в случае, если они вынуждены вступить в контакт с российскими бойцами, они пытаются отступить первыми и оставляют удерживать позицию военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«При контакте они [наемники] первыми откатываются назад до подходящего времени для контратак», — рассказал источник агентства. Кроме того, наемники никогда не переходят к штурмовым действиям до тех пор, пока не заручатся поддержкой со стороны операторов дронов.

Таким образом наемники сохраняют некую «элитарность» в рядах ВСУ, добавил силовик.

Ранее сообщалось, что штурмовые группы Вооруженных сил России столкнулись в стрелковом бою с наемниками из Польши и Румынии.

