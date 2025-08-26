Бывший СССР
Российские штурмовики столкнулись в стрелковом бою с польскими наемниками

Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Штурмовые группы Вооруженных сил (ВС) России столкнулись в стрелковом бою с наемниками из Польши и Румынии. Об этом РИА Новости рассказал десантник группировки войск «Днепр» с позывным Зема.

«Мое подразделение сталкивалось в стрелковом бою с поляками, наречие польское, и с румынами… Да, слышны были разговоры, речь иностранная», — сказал он.

Военнослужащий также отметил низкий моральный дух польских и румынских наемников.

Ранее экс-наемник из Польши Кшиштоф Флачек, сражавшийся на стороне ВСУ, обратился с призывом к соотечественникам не сражаться на стороне украинской армии. В настоящее время он служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса.

