Россиян предупредили о мошенничестве на фоне новой схемы оплаты через iPhone

Депутат Немкин предупредил о риске мошенничества из-за схемы оплаты через iPhone

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информполитике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия», заявил РИА Новости, что запуск российских банковских приложений для бесконтактных платежей через iPhone может привести к распространению мошенниками поддельных версий или фишинговых сайтов, выдающих себя за официальные источники.

«Когда у пользователей появляется интерес к скачиванию нового приложения, возрастает риск того, что злоумышленники будут распространять поддельные версии или фишинговые сайты под видом "официальных источников"», — предупредил Немкин.

Депутат отметил, что наиболее вероятным способом мошенничества станет рассылка поддельных ссылок через мессенджеры и социальные сети, в которых будет предлагаться установить приложение «для удобства» или «с обходом ограничений App Store».

Депутат отметил, что особую угрозу представляют звонки и обращения от «лжесотрудников банков», которые под видом помощи с установкой приложения или активацией новой функции попытаются убедить человека предоставить доступ к своему телефону через удалённые сервисы.

Ранее сообщалось, что в России может заработать механизм компенсации ущерба от мошеннических действий. Речь идет о том, что если из-за бездействия оператора связи деньги украли с мобильного счета, то он должен будет их возместить.