Россиянам назвали защищающий от кариеса продукт

Врач Агапкин заявил, что сыры твердых сортов способны защитить от кариеса
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pxhere

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» продукт, который может защитить зубы от разрушения из-за кариеса. Выпуск с объяснением медицинского специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Одна из участниц программы ответила отрицательно на вопрос ведущих о том, помогают ли сыры твердых сортов защищаться от кариеса. Агапкин не согласился с ее мнением. «Есть исследования, которые говорят, что если человек жует маленький кусочек твердого сыра (...), это действительно подавляет активность бактерий, которые вызывают кариес», — рассказал медик.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о простой привычке, защищающей от кариеса. Она заявила, что если жевать жвачку, то проблемы с зубами будут возникать реже.

До этого кардиолог Герман Гандельман предупредил, что кариес может быть смертельно опасен. По словам специалиста, этот патологический процесс повышает риск возникновения ишемического инсульта.

