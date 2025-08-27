Бывший СССР
Российские военные уничтожили стрелявший по жилым домам Красноармейска Leopard ВСУ

Армия РФ уничтожила стрелявший по многоэтажкам Красноармейска Leopard ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения армии РФ уничтожили немецкий танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ), стрелявший по многоэтажкам в Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Leopard из Покровска сегодня уничтожен. Парни выражают благодарность авторам сюжета. По кадрам с той стороны удалось вычислить маршруты передвижения немецкого танка, который лупил по мирным домам. И поймать его на одной из улиц Покровска», — написал он.

До этого военкор опубликовал кадры, на которых экипаж танка стреляет по жилым домам в городской черте. На видео можно заметить, как многоэтажки разрушаются в результате ударов танка.

Ранее на видео попало уничтожение замаскированного танка Leopard под Купянском Харьковской области. Подбить технику удалось при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» и FPV-дронов.

