Минобороны: Российского бойца СВО наградили за поражение колонны техники НАТО

Российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Египет получил награду за успешное поражение движущейся колонны техники НАТО. Подробности об ударе по позициям противника опубликованы в официальном Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, водитель боевой машины РСЗО «Торнадо-С» был отмечен двумя государственными наградами — медалями Суворова и Жукова. Первую он получил за то, что вывел свою боевую машину из-под обстрела в приграничной зоне, а вторую — за успешное поражение колонны техники НАТО.

По словам начальника расчета боевой машины с позывным Колючий, «Торнадо-С» в основном работает по площадным целям, таким как склады боеприпасов, но однажды бойцам удалось поразить за один выезд на задачу сразу несколько единиц техники — это были импортные гаубицы М-777.

«Работали по движущейся колонии техники НАТО. Колонна была разбита», — отметил Египет, добавив, что трудностей особо не возникает, так как боевая машина не чувствует под собой преград.

Ранее российские военкоры показали на видео разгром колонны бронетехники НАТО в Днепропетровской области. Сообщалось, что задачу выполнили разведчики 90-й дивизии группировки войск «Центр» ВС РФ.