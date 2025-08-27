Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:35, 27 августа 2025Россия

Российский боец СВО рассказал подробности об ударе по движущейся колонне техники НАТО

Минобороны: Российского бойца СВО наградили за поражение колонны техники НАТО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Египет получил награду за успешное поражение движущейся колонны техники НАТО. Подробности об ударе по позициям противника опубликованы в официальном Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, водитель боевой машины РСЗО «Торнадо-С» был отмечен двумя государственными наградами — медалями Суворова и Жукова. Первую он получил за то, что вывел свою боевую машину из-под обстрела в приграничной зоне, а вторую — за успешное поражение колонны техники НАТО.

По словам начальника расчета боевой машины с позывным Колючий, «Торнадо-С» в основном работает по площадным целям, таким как склады боеприпасов, но однажды бойцам удалось поразить за один выезд на задачу сразу несколько единиц техники — это были импортные гаубицы М-777.

«Работали по движущейся колонии техники НАТО. Колонна была разбита», — отметил Египет, добавив, что трудностей особо не возникает, так как боевая машина не чувствует под собой преград.

Ранее российские военкоры показали на видео разгром колонны бронетехники НАТО в Днепропетровской области. Сообщалось, что задачу выполнили разведчики 90-й дивизии группировки войск «Центр» ВС РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность ключевого исполнителя диверсии на «Северных потоках». Что о нем известно и какое наказание его ждет?

    В Подмосковье забил коммунальный гейзер

    Российские войска взяли в плен девять операторов БПЛА

    Алиев рассказал о свержении Пашиняна

    Российский боец СВО рассказал подробности об ударе по движущейся колонне техники НАТО

    Песков дал характеристику позиции Путина по СВО

    Президент Финляндии рассказал о тесном контакте с Зеленским

    В Кремле назвали необходимый шаг для урегулирования конфликта

    Участнику обсуждения демографии в Мособлдуме посоветовали заняться своей бездетностью

    Россиянин отправился на отдых в Турцию и стал «заложником» местной больницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости