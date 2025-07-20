Разгром колонны бронетехники НАТО в Днепропетровской области попал на видео

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России уничтожают колонны бронетехники Североатлантического альянса (НАТО), наступая в Днепропетровской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как уточняется, сейчас идет активное продвижение на этом направлении. Разгром вражеских колонн, попавший на видео, осуществляют разведчики 90-й дивизии группировки войск «Центр» ВС РФ, пишут военкоры.

Ранее сообщалось, что российские военные прорвались к границе Днепропетровской области еще на двух участках. По предварительным данным, армия России уже вошла в населенный пункт Зеленый Гай, расположенный на расстоянии чуть более одного километра от административных границ региона. Незадолго до этого на Западе признали успехи российского наступления.