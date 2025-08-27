Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:21, 27 августа 2025Из жизни

Рыбак четыре часа сражался с огромным «динозавром» и установил новый рекорд

В США рыбак поймал меч-рыбу весом 249,6 килограмма и установил рекорд штата
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Oleksandr Sushko / Unsplash

Рыбак из США поймал меч-рыбу весом 249,6 килограмма и установил новый рекорд штата Алабама. Об этом сообщает Outdoor Life.

Новым рекордсменом стал Роберт Фритц. Вместе с пятью друзьями он рыбачил с яхты в районе города Ориндж-Бич. Изначально они хотели добыть крупного марлина, однако в первый день поймали только несколько дельфинов и тунцов. Рыбаки намеревались провести в море несколько дней и спали посменно. Ночью 14 августа около снастей дежурил Фритц. Около четырех часов утра он услышал щелчок одной из удочек и бросился к ней.

Мужчина обнаружил, что на крючок ему попалась огромная меч-рыба. «Она выглядела как настоящий динозавр, когда показалась на поверхности. В этот момент мой приятель Гарольд выкрикнул: "Ну и танк!"», — поделился воспоминаниями Фритц. В итоге он сражался с огромной рыбой четыре с половиной часа.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Уплыл в никуда. Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Уплыл в никуда.Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
13 мая 2021

В конце концов меч-рыба окончательно обессилила, и друзья с огромным трудом затащили ее на борт. «Мы кричали, орали и хлопали друг друга по плечу, когда наконец затащили ее на яхту. А потом поняли, что больше ничего поймать не получится, потому что она заняла все место на борту», — рассказал Фритц.

Друзья вернулись в Ориндж-Бич и взвесили свой улов на сертифицированных весах. Оказалось, что рыба весит 249,6 килограмма. Предыдущий рекорд Алабамы по ловле этого вида составлял 203,2 килограмма и был установлен еще в 2006 году Уэнделлом Сойером.

После этого рыбаки вернулись в море и на следующий день один из них поймал крупного парусника, однако он рекорд не побил. Теперь Фритц размышляет над тем, куда установить чучело своего огромного трофея.

Ранее сообщалось, что в американском штате Род-Айленд капитан Брэндон Хагопян поймал атлантического тунца весом около 360 килограммов. Гигантская рыба попалась ему в заливе Наррагансетт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев назвал СВО российским вторжением и поддержал целостность Украины

    Раскрыта роль высотки в готовящейся атаке на военный аэродром в России

    Врач предупредил об опасности мочеиспускания в душе

    Пытавшийся справиться с зависимостью россиянин вызвал полицейских

    36-летняя Зои Кравиц оголилась прямо на ковровой дорожке

    Раскрыты последствия ночной атаки беспилотников на российский город

    Россияне раскрыли способы снятия стресса после рабочего дня

    Рыбак четыре часа сражался с огромным «динозавром» и установил новый рекорд

    Одна страна раскрыла масштабы военной поддержки Украины

    Блогеров бесплатно научат выделяться в медиапространстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости