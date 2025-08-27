Сообщение о сохранении контроля ВСУ над Запорожским и Новогеоргиевкой оказалось фейком

Данные о продолжении боев в Запорожском и Новогеоргиевке не подтвердились

Заявление Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) о том, что в Запорожском и Новогеоргиевке Днепропетровской области продолжаются бои, является недостоверным. О контроле Российской армии над населенными пунктами отчиталось Минобороны РФ.

Пресс-служба Генштаба ВСУ 26 августа заявила, что украинская армия якобы до сих пор ведет бои в Запорожском и Новогеоргиевке. Силы обороны Украины остановили продвижение российских войск и «продолжают контролировать село Запорожское, несмотря на все усилия» российской стороны, говорилось в заявлении. Также отмечалось, что продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка.

На заявление Генштаба отреагировала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Она обвинила командование во лжи из-за слов, что украинские военные до сих пор удерживают село Запорожское. «Генштаб — вруны», — высказалась нардеп.

Украинский аналитический проект DeepState также сообщил, что ВСУ сдали село Запорожское. По данным авторов проекта, под контроль российских войск перешла и соседняя Новогеоргиевка. Кроме того, Вооруженные силы России продвинулись у Шевченко в ДНР, приближаясь к границе региона.

25 августа Министерство обороны России сообщило, что армия заняла населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области. 20 августа оборонное ведомство отчиталось о том, что Российская армия взяла под контроль Новогеоргиевку Днепропетровской области. Село заняли подразделения группировки войск «Восток».

Как заявил военный корреспондент Александр Коц, занятие населенного пункта Запорожское позволит Вооруженным силам России развить наступление. Он указал, что село расположено на стыке Днепропетровской области, Запорожской и ДНР. Вероятно, следующими целями группировки войск «Восток» станут Новониколаевка, Березовое и Терновое, высказался военкор. Занятие последнего позволит соединиться с другими подразделениями и расширить плацдарм.

Данные о том, что в Запорожском и Новогеоргиевке продолжаются бои, не получили распространения в российских СМИ. Многие агентства и издания писали о контроле армии России над населенными пунктами — РИА Новости, РБК, 360, RT и другие.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».