Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:36, 27 августа 2025Мир

Трое европейских лидеров посетят Молдавию из-за якобы вмешательства России в выборы

France24: Макрон, Мерц и Туск посетят Молдавию, чтобы выразить поддержку Санду
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Фридрих Мерц (слева) и Эммануэль Макрон (справа)

Фридрих Мерц (слева) и Эммануэль Макрон (справа). Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск посетят Молдавию, чтобы выразить поддержку президенту страны Майе Санду. Об этом сообщает France24.

По словам Санду, визит европейских лидеров стал проявлением солидарности с Молдавией на фоне заявлений правительства о якобы вмешательстве России в предстоящие парламентские выборы.

Сообщается, что Макрон, Мерц и Туск встретятся с главой Молдавии для того, чтобы отпраздновать 34-й День независимости страны.

Президент республики Майя Санду обвинила Россию в желании вмешаться в молдавские выборы 30 июля в ходе заседания Совета безопасности страны. По ее словам, Москва якобы использует политические формирования Молдавии, чтобы повлиять на результаты выборов, а также «стоит за спинами» некоторых независимых кандидатов в депутаты. При этом она не предоставила никаких документов или иных доказательств возможного вмешательства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прямой выпад в адрес России». В Госдуме отреагировали на слова Алиева об СВО и «российском вторжении»

    Египет начал реализацию планов по Газе наперекор Израилю

    Уехавшая из России дочь Машкова пожалела о потере связи с отцом

    Заключенный сбежал из тюрьмы на мотоцикле ради новорожденного сына

    Зумеры назвали любимые российские и советские фильмы

    В России ответили на слова Алиева о «российском вторжении»

    Премьер одной страны получил письмо от Путина

    Раскрыт заработок «Квартета И» за один спектакль

    Экономист рассказал о следующем снижении ключевой ставки

    «Калашников» запустит производство дронов «Архангела»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости