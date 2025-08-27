Трое европейских лидеров посетят Молдавию из-за якобы вмешательства России в выборы

France24: Макрон, Мерц и Туск посетят Молдавию, чтобы выразить поддержку Санду

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск посетят Молдавию, чтобы выразить поддержку президенту страны Майе Санду. Об этом сообщает France24.

По словам Санду, визит европейских лидеров стал проявлением солидарности с Молдавией на фоне заявлений правительства о якобы вмешательстве России в предстоящие парламентские выборы.

Сообщается, что Макрон, Мерц и Туск встретятся с главой Молдавии для того, чтобы отпраздновать 34-й День независимости страны.

Президент республики Майя Санду обвинила Россию в желании вмешаться в молдавские выборы 30 июля в ходе заседания Совета безопасности страны. По ее словам, Москва якобы использует политические формирования Молдавии, чтобы повлиять на результаты выборов, а также «стоит за спинами» некоторых независимых кандидатов в депутаты. При этом она не предоставила никаких документов или иных доказательств возможного вмешательства.