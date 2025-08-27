У российских генералов забрали кинжал члена Третьего рейха и саблю германского офицера

Осужденных за взятки генералов МВД из Петербурга лишили званий

Осужденных за взятки генералов МВД из Петербурга Сергея Умнова, Алексея Семенова и Ивана Абакумова лишили специальных званий. Об этом сообщает ТАСС.

Умнова лишили звания «генерал-лейтенанта», а Семенова и Абакумова — «генерал-майора».

Кроме того, судья постановила конфисковать дорогостоящие часы генералов марок Rolex и Balmain, множество экземпляров коллекционного оружия: кинжал члена Третьего рейха, германскую офицерскую саблю образца 1848 года, саблю вооруженных сил Германии образца 1935 года, уточняет РБК.

Ранее в Хамовническом суде Москвы огласили приговор генералам и бывшему начальнику правового отдела регионального управления ГИБДД Елене Копьевой. По версии следствия, осужденные получили 11 взяток из средств пожертвований НКО «Фонд содействия программам ГУВД». Их общая сумма составила 65 миллионов рублей.