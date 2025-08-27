Российские генералы МВД получили сроки за взятки

В Петербурге генералы МВД получили до 12 лет за взятки

Хамовнический суд Москвы вынес приговор генералам МВД Сергею Умнову, Алексею Семенову и Ивану Абакумову по делу о получении взяток через фонд ГУВД. Об этом сообщает ТАСС.

Генерал лейтенант Умнов получил 12 лет колонии строгого режима со штрафом на 35 миллионов рублей, бывший замначальника ГУ МВД по Санкт-Петербурге и Ленинградской области Абакумов — 11,5 года со штрафом в 25 миллионов рублей, а экс-начальник управления ГИБДД ГУ МВД по региону Семенов — 10,5 года. Абакумова и Семенова лишили званий генерал-майора.

По этому делу суд также приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего начальника правового отдела регионального управления ГИБДД Елену Копьеву.

По версии следствия, осужденные получили 11 взяток из средств пожертвований НКО «Фонд содействия программам ГУВД». Их общая сумма составила 65 миллионов рублей. Предварительно, эти деньги фигуранты потратили на покупку абонементов в спортзал, машин, ремонт помещений в здании главка на Суворовском проспекте и концерт к юбилею ведомства.