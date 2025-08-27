Силовые структуры
13:40, 27 августа 2025

Одному из трех российских генералов-взяточников выбрали суровое наказание

Суд дал 12 лет колонии генералу МВД Умнову за получение 65 млн рублей взятки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Сергей Умнов (второй слева)

Сергей Умнов (второй слева). Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего помощника министра внутренних дел России генерал-лейтенанта Сергея Умнова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала Хамовнического районного суда Москвы.

Умнова признали виновным по статье о получении взятки организованной группой и в особо крупном размере. Ему также придется выплатить штраф в размере 35 миллионов рублей.

Ранее прокурор запросил от 11 до 12 лет лишения свободы для трех питерских генералов МВД, обвиненных в коррупции. По версии следствия, Сергей Умнов вместе с его бывшим заместителем по тылу Иваном Абакумовым и экс-главой УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексеем Семеновым получил 11 взяток из средств пожертвований НКО «Фонд содействия программам ГУВД». Их общая сумма составила 65 миллионов рублей.

Предварительно, эти деньги фигуранты потратили на покупку абонементов в спортзал, машин, ремонт помещений в здании главка на Суворовском проспекте и концерт к юбилею ведомства.

