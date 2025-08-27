Одному из трех российских генералов-взяточников выбрали суровое наказание

Суд дал 12 лет колонии генералу МВД Умнову за получение 65 млн рублей взятки

Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего помощника министра внутренних дел России генерал-лейтенанта Сергея Умнова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала Хамовнического районного суда Москвы.

Умнова признали виновным по статье о получении взятки организованной группой и в особо крупном размере. Ему также придется выплатить штраф в размере 35 миллионов рублей.

Ранее прокурор запросил от 11 до 12 лет лишения свободы для трех питерских генералов МВД, обвиненных в коррупции. По версии следствия, Сергей Умнов вместе с его бывшим заместителем по тылу Иваном Абакумовым и экс-главой УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексеем Семеновым получил 11 взяток из средств пожертвований НКО «Фонд содействия программам ГУВД». Их общая сумма составила 65 миллионов рублей.

Предварительно, эти деньги фигуранты потратили на покупку абонементов в спортзал, машин, ремонт помещений в здании главка на Суворовском проспекте и концерт к юбилею ведомства.

