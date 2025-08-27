Культура
12:22, 27 августа 2025Культура

Уехавшему из России Назарову пригрозили уголовным делом

Адвокат Алешкин: В отношении актера Назарова могут возбудить уголовное дело
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Адвокат Андрей Алешкин заявил, что в отношении звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова могут возбудить уголовное дело в России из-за его поста в личном блоге. Об этом пишет «Абзац».

Ранее Telegram-канал «Хуже и не скажешь» опубликовал ролик с читающим стихотворение актером. На видео Назаров фактически пожелал россиянам смерти «от удушения», пишет канал. «Это может быть расценено как дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации. Может быть возбуждено уголовное дело после лингвистической экспертизы. Важно установить контекст высказывания. Также это могут расценить как разжигание межнациональной розни», — заявил правозащитник.

До этого дочь Дмитрия Назарова Арина сообщила, что привозит из Франции автографы отца.

