Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:45, 22 августа 2025Культура

Дочь уехавшего из России Назарова стала принимать заказы на автографы актера

Дочь Дмитрия Назарова сообщила, что привозит в Россию автографы актера
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова Арина сообщила, что привозит из Франции автографы отца. Об этом девушка рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Арина заявила, что об автографах артиста ее просят многие подписчики, однако она не сможет привезти их всем желающим.

«Везу автографы только тем, кто просил заранее, и моим знакомым, с которыми видимся в Москве», — написала Назарова. Она отметила, что поклонники отца, которым не достанется автограф в этот раз, смогут снова обратиться к ней во время следующей поездки к родителям.

Дмитрий Назаров покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО) и проживает в Европе вместе с супругой. Артист регулярно высказывается против проведения СВО и критикует соотечественников.

Ранее стало известно о заработках Назарова в России. Летом 2024 года сообщалось, что покинувший страну актер продолжает получать деньги от продажи своей книги.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это буквально самое страшное». Российские военные трехтонной бомбой уничтожили штаб бригады ВСУ с командованием

    Россия ответила Норвегии на размещение военных у своих границ

    Акула укусила пытавшегося сфотографироваться с ней без должного уважения рыбака

    В Белом доме высмеяли новую книгу Харрис

    Лукашенко рассказал о будущем отношений Белоруссии с США

    Оголившаяся для фото в Дагестане туристка попала на видео и вызвала гнев местных жителей

    Венгрия сообщила об остановке поставок нефти из России на пять дней

    Взыскание с «Просвещения» за высокие цены на учебники признали законным

    В российском городе появился водяной смерч

    Стало известно о возможном компромиссе России в переговорах с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости