В Кремле назвали необходимый шаг для урегулирования конфликта

Песков: Работа на уровне переговорных групп РФ и Украины должна быть продолжена

Работа на уровне переговорных групп России и Украины должна быть продолжена. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Эта работа (переговорных групп РФ и Украины — прим. «Ленты.ру») продолжается, и мы считаем, что она должна продолжаться», — сказал он.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин занимает решительную и продуманную позицию в вопросе спецоперации.

До этого он сказал, что вопрос гарантий безопасности является ключевым в урегулировании украинского конфликта. Песков подчеркнул, что эта тема всегда фигурирует на встречах, которые посвящены обсуждению окончания украинского конфликта.