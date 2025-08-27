В Кремле высказались о гарантиях безопасности

Песков: Гарантии безопасности являются ключевым вопросом в разрешении конфликта

Вопрос гарантий безопасности является ключевым в урегулировании украинского конфликта. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, это одна из важнейших тем в контексте усилий по поиску урегулирования [украинского конфликта]», — сообщил он.

Песков подчеркнул, что эта тема всегда фигурирует на встречах, которые посвящены обсуждению окончания украинского конфликта.

Ранее Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. Он не стал никак комментировать эту информацию.