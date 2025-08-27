В США объяснили решение Трампа отказаться от финансирования Украины

Макгрегор: Трамп показал Зеленскому необходимость заключения мира с Россией

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор прокомментировал решение президента США Дональда Трампа отказаться от финансирования Украины. Об этом он высказался в эфире YouTubе-канала Deep Dive.

По мнению Макгрегора, Трамп отказался финансировать Украину, чтобы показать президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимость заключения мира с Россией.

«Трамп хочет мира и процветания обеим сторонам конфликта, поэтому он сказал [Зеленскому], что Украина находится сейчас в такой позиции, что ему придется договариваться с Россией. Иначе будут последствия», — объяснил эксперт.

Ранее Трамп решил прекратить финансирование Украины. «Я хочу подчеркнуть, что мы больше не участвуем в финансировании Украины, но мы участвуем в попытках остановить войну», — отметил он.