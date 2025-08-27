Забота о себе
Врач оценила правдивость распространенных убеждений о холестерине

Врач Васильева: Для адекватной оценки риска болезней сердца нужна липидограмма
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Brent Hofacker / Shutterstock / Fotodom

Вокруг холестерина сложилось большое количество мифов, считает кардиолог Ирина Васильева. Правдивость самых распространенных из них оценила в своем Telegram-канале.

Как отметила Васильева, для адекватной оценки риска возникновения болезней сердечно-сосудистой системы нужно сдать всю липидограмму, а не только узнать уровень холестерина в крови. Также она призвала при расшифровке показателей не опираться на референсы лаборатории, поскольку каждый человек индивидуален.

Кроме того, продолжила врач, не соответствует действительности убеждение, будто лекарства для нормализации уровня холестерина назначаются только людям пожилого возраста. «Некоторые пациенты без адекватной медикаментозной терапии уже к 30-35 годам будут иметь сердечно-сосудистое заболевание», — уверяет она. Назначение подобных препаратов зависит от пола человека, его возраста, наличия вредных привычек, показателей артериального давления, уровня глюкозы и мочевой кислоты, а также ряда других факторов, заключила Васильева.

Ранее кардиолог Юлия Маршинцева назвала выдающий повышенный уровень холестерина внешний признак. По ее словам, холестерин может откладываться в виде светлых шариков, чаще всего появляющихся вокруг глаз.

