ВВС Германии подняли в небо истребители из-за российского Ил-20М над Балтийским морем

DPA: ВВС ФРГ подняли в небо истребители из-за российского Ил-20М над Балтикой
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Военно-воздушные силы (ВВС) Германии подняли в воздух свои истребители из-за появления над Балтийским морем российского разведывательного самолета Ил-20М. Об этом сообщает немецкое агентство DPA, ссылаясь на представителя ВВС.

Как следует из его данных, с авиабазы в Лаге вылетели два истребителя Eurofighter. Уточняется, что российский самолет якобы находился в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами. Также экипаж воздушного судна не выходил на связь.

Агентство напоминает, что это уже десятый раз за год, когда истребители ФРГ поднимаются в небо при подобных условиях, отмечая, что ситуация в Балтийском регионе в последнее время обострилась.

19 июля сообщалось, что польские военные подняли в небо истребители якобы из-за активности авиации России.

