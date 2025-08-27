Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:54, 27 августа 2025Интернет и СМИ

Ведущий европейского канала пришел в ярость из-за льготы мигрантам и покинул студию

Ведущий канала TalkTV Кайл разозлился из-за льготы беженцам и покинул студию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: andrew gold | heretics. / YouTube

Ведущий британского телеканала TalkTV Джереми Кайл в прямом эфире узнал о льготе, полагающейся беженцам, пришел в ярость и покинул студию со словами «я больше так не могу». На это обратило внимание европейское издание Daily Express.

В эфире гостья канала Самара Гилл рассказала, что власти города Портсмут предлагают мигрантам скидку в размере 40 процентов на пляжные домики. При этом она уточнила, что мигранты в основном живут в городах и не посещают пляжи.

Новость о льготе разозлила Кайла, он в ярости стукнул кулаком по столу, встал со стула и направился к выходу. «Зачем им нужен пляжный домик? Я больше так не могу», — сказал он, после чего исчез из кадра.

Через несколько секунд Кайл вернулся в студию. «Пляжный домик! Я живу на берегу моря, они стоят по 200 тысяч фунтов стерлингов (примерно 21,6 миллиона рублей)! Но не волнуйтесь, мы подарим их беженцам», — возмутился он.

Ранее ведущая британского канала GB News Мишель Дьюберри в эфире разозлилась из-за большого количества льгот, предоставляемых беженцам, и покинула студию. Журналистка, в частности, заявила, что они могут рассчитывать на бесплатное лечение зубов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не утонул в море!» Появились новые подробности о пропавшем в Босфоре российском пловце

    В США оценили влияние украинского «чудо-оружия» на ход конфликта

    Наемник раскрыл смертельную ошибку иностранцев в ВСУ

    Консилиум альпинистов оценил шансы на спасение Наговициной

    Венгрия подала в суд на Совет ЕС из-за России

    Российский суд взыскал с посольства Украины многомиллионные долги

    Российская дзюдоистка выиграла юношеский чемпионат мира

    В Венгрии пожаловались на количество полученных Украиной денег от ЕС

    ВСУ почти полностью утратили контроль над Юнаковкой

    В Чехии сделали мрачное заявление о положении Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости