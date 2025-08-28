Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:23, 28 августа 2025Силовые структуры

Ангарский маньяк получил новый приговор

Суд дал 9,5 года ангарскому маньяку Попкову за убийство женщины в 2011 году
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Ангарский городской суд Иркутской области вынес новый приговор 61-летнему Михаилу Попкову, известному как ангарский маньяк. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре и управлении Следственного комитета России по региону.

Ему назначено 9,5 года за расправу над женщиной в 2011 году. В ангарском парке за ДК «Современник» Попков встретил незнакомку. В ходе непродолжительной беседы между ними произошла ссора и маньяк ударил женщину топором, облил тело горючей жидкостью, поджег и скрылся.

Маньяк дважды осужден на пожизненный срок. На его счету 87 жертв и 3 покушения в период с 1992 по 2010 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «От аэродромов до железных дорог». Россия запустила почти 600 дронов и десятки ракет по Украине. Зеленский выступил с обращением

    Площадь лесных пожаров в Якутии подсчитали

    В Москве старшеклассник надругался над 12-летней девочкой

    55-летняя Кейт Бланшетт в платье с декольте до пупка посетила Венецианский кинофестиваль

    Американский баскетболист назвал самую необычную для него вещь в России

    Песни Shaman, Газманова и Трофимова будут изучать в школах

    Российские птицефабрики попросили перейти на плановые закупки

    Россиянин пожаловался на отказавшийся отправить его на СВО военкомат

    Российский турист чуть не лишился жизни после укуса комара на Шри-Ланке

    Пашинян после угрозы показать пенис перешел к действиям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости