Ангарский маньяк получил новый приговор

Суд дал 9,5 года ангарскому маньяку Попкову за убийство женщины в 2011 году

Ангарский городской суд Иркутской области вынес новый приговор 61-летнему Михаилу Попкову, известному как ангарский маньяк. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре и управлении Следственного комитета России по региону.

Ему назначено 9,5 года за расправу над женщиной в 2011 году. В ангарском парке за ДК «Современник» Попков встретил незнакомку. В ходе непродолжительной беседы между ними произошла ссора и маньяк ударил женщину топором, облил тело горючей жидкостью, поджег и скрылся.

Маньяк дважды осужден на пожизненный срок. На его счету 87 жертв и 3 покушения в период с 1992 по 2010 год.